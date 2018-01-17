В Омской области зафиксировали вспышку бешенства у животных

На территориях 3-х районов Нижегородской области установили карантины по бешенству животных.

«В селе Побочино зафиксирован случай заболевания крупного рогатого скота — коровы, 11 января животное пало».

Бешенство — природно-очаговое смертельное инфекционное заболевание, передаваемое слюной при укусе больным звериным. На села, в которых выявили случаи бешенства, наложен карантин. Трупы зараженных бешенством животных представляют смертельную опасность для людей. Карантин планируется установить до 12 марта 2018. Так, в 2014 г. было 10 очагов, сообщили в Россельхознадзоре.

Домашние животные в первую очередь заражаются смертоносным вирусом при контакте с дикими особями.

Профессионалы напоминают, что основным и эффективным методом предотвращение бешенства является вакцинация и профилактика. В карантинной зоне воспрещено торговать домашними животными, проводить выставки и выгуливать собак и кошек. По русским законам поголовная ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних питомцев.