Во время весенних каникул школьники смогут недорого проехаться в поезде

Государственная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) предложила скидку 50% на путешествия в купе для школьников в дни весенних каникул.

Напомним, что учебный период с 1 сентября по 31 мая детям от 10 до 17 лет также предоставляется 50% скидка на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования.

Скидка будет действовать на проезд в поездах по Российской Федерации, отбывающих с 23 марта по 1 апреля нынешнего года.

С воспитанников при продаже билета возьмут ровно половину стоимости.

Продажа билетов по акции уже открыта, для подтверждения возраста пассажира при закупке билета и посадке в поезд пригодится паспорт либо свидетельство о рождении.

Скидка не распространяется на поездки за пределами страны, а еще не применяется в поезде № 146/145 Москва — Назрань.

Добавим, что на плацкартные вагоны для данной категории пассажиров скидка 50% действует на протяжении всего учебного года. А дети от 5 до 10 лет получают скидку 65%. Детям до 5-ти лет оформляется бесплатный проездной документ, сообщается на сайте РЖД.