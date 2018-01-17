В регионы отправили КОИБы для президентских выборов

В процессе выборов Российского Президента ЦИК установит не менее 13,6 тыс комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сегодня проинформировала руководитель ЦИК Элла Памфилова. С помощью их проголосовать смогут около 35 млн. граждан России.

«Предлагается проект распоряжения ЦИК об использовании при голосовании на выборах Президента России технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования».

Член ЦИК также сообщил, что традиционно КОИБ распределены с учётом их резерва порядка 5%, КЭГ (комплексы электронного голосования) — с учётом 15% резерва. Лопатин также напомнил областным избиркомам о рекомендации Центризбиркома не поставлять технические средства подсчета голосов на участки в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах.

До этого зампред Центризбиркома Николай Булаев сказал, что на приобретении КОИБов удалось сэкономить полмиллиарда руб. федеральных денег.

По утверждению Булаева, ЦИК начинал «кабинетные торги» с не менее чем 320 тыс. руб. за КОИБ, однако в процессе поиска новых поставщиков цена одного комплекса была значительно снижена. Об этом объявил заместитель руководителя ЦИК Николай Булаев.