В РФ священника приговорили к 14 годам лишения свободы за педофилию

В России священника Глеба Грозовского признали виновным в педофилии и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Российские СМИ отмечают: «Приозерский городской суд Ленинградской области в среду огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому, дело которого расследовалось более четырех лет».

Сообщается, что оглашались только вводная и резолютивная части приговора, поскольку дело слушалось в закрытом режиме.

Известно, что 7 сентября 2016 года Грозовский был доставлен из Москвы в Петербург, экстрадирован в Россию из Израиля. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.

Следствие отмечает, что летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленобласти, Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, не достигших 14-летнего возраста. Подобные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба Филадельфия.

Так как Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

На время проведения следствия священник был отстранен от служения.