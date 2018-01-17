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«В РФ временно»: Янукович намерен вернуться в Украину


Добавлено: 17 янв 2018 в 21:09, Категория: Украина
«В РФ временно»: Янукович намерен вернуться в Украину

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович планируется вернуться в Украину.

Его адвокат Виталий Сердюк во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича заявил: «Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой».

При этом он добавил, что Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, «в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование».



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Добавлено: 17 янв 2018 в 21:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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