В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды

Причина — снегопад, туман, гололедица, сильный ветер и, как следствие, плохая видимость на трассах (до 300 — 800 метров). «Порывы ветра будут достигать 20 метров за секунду, на трассах может появиться гололедица», — говорится в публикации. Ожидаются также метель, туман и гололед, на трассах гололедица.

Как передает администрация города, режим повышенной готовности введен с 18.00 16 января недопущения появления ЧС, обусловленных комплексом метеорологических явлений. — В городе вероятны нарушения электроснабжения, повреждение крыш, падение ветвей, деревьев, слабо закрепленных конструкций, увеличение числа травм, ДТП, автомобильных заторов. В случае перебоев с электричеством следует отключить все приборы. О снятии режима будет сообщено дополнительно.

В Ростове в связи с неблагоприятным прогнозом погоды ввели режим повышенной готовности, об этом поведали в пресс-центре администрации города.

В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру спасения «112».