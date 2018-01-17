В Воронеже открылся каток в Советском районе

Он находится по адресу Бульвар Пионеров, 30а.

По многочисленным просьбам городских жителей сегодня начал работать открытый каток «Юность», расположенный на Бульваре Пионеров, 30а, проинформировали в пресс-центре мэрии Воронежа.

Воронежские власти обещали, что совсем скоро в парке «Орленок» зальют бесплатный открытый каток.

В центре Воронежа открылся очередной каток, расположенный под открытым небом. Стоимость для взрослых 150 рублей, для детей — 100 рублей. В выходные все желающие смогут кататься на льду с 11.00 до 12.30 и с 19.00 до 20.30. В настоящее время там заканчиваются работы по заливке ледовой площадки.

Обратим внимание на то, что прокат коньков тут не работает.