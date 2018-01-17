Выборы 2018. Биография Михаила Козлова

Кандидат от партии «Социальная защита».

Михаил Козлов окончил четыре высших учебных заведения, среди которых МГИМО, и Академия народного хозяйства (РАНХиГС при Президенте РФ), имеет специальность психолога-педагога.

Является экспертом Общественной палаты РФ, эксперт в области социальной психологии телевизионных программ «Пусть говорят» и «Прямой эфир», ведущий психолог реалити-шоу «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Новая фабрика звезд».

На протяжении 10 лет занимается проблемами заемщиков, руководит незарегистрированной партией «Кредитная амнистия». Утверждает, что стремится избавить российских граждан от «гнета банкиров и коллекторов».

Съезд партии «Социальная защита» 23 декабря 2017 года выдвинул Козлова кандидатом в президенты Российской Федерации. На съезде психолог заявил о намерении бросить вызов всем кандидатам, которые собираются потратить на выборы до миллиарда. Кандидат не имеет бюджета избирательной кампании. Козлов планирует добиться успеха на выборах президента России в марте 2018 года без каких-либо денежных затрат, воспользовавшись лишь навыками убеждения и помощью сторонников.

В своей предвыборной кампании Козлов планирует делать упор на кредитной амнистии для граждан, а также поддерживает демилитаризацию экономики. В случае победы на выборах собирается создать министерство счастья в России.