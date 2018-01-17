Выборы 2018. Биография Владимира Путина

Самовыдвиженец.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне - Санкт-Петербургский государственный университет), кафедра международного права. После окончания обучения прошел курсы переподготовки оперативного состава КГБ при Высшей школе КГБ СССР им. Дзержинского. Вскоре был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР, где работал в секретариате.

В 1985 году получил диплом Краснознаменного института КГБ СССР им. Андропова (ныне - Академия СВР).

С 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в городе Дрездене (ГДР). В январе 1990 года вернулся в Советский Союз.

После возвращения занял должность помощника ректора ЛГУ по международным вопросам, а позже стал советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака.

В 1994 году, когда Собчак избрали главой правительства Санкт-Петербурга, Путин стал его первым заместителем.

С 1997 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.

В 1998-1999 годах возглавлял ФСБ РФ, в то же время на протяжении полугода являлся секретарем Совбеза РФ.

Указом действующего на тот момент президента России Бориса Ельцина был назначен первым заместителем председателя правительства страны и одновременно и.о. главы кабмина. Затем был утвержден в должности премьер-министра РФ.

31 декабря 1999 года Ельцин сообщил населению РФ о своей отставке, возложив исполнение обязанностей президента на Путина.

В марте 2000 года состоялись досрочные президентские выборы, по результатам которых Путин победил, набрав 52,94% голосов избирателей.

В 2004 году был избран на второй срок президентства, заручившись поддержкой 71,31% проголосовавших россиян.

С 2008 по 2012 год - председатель правительства РФ при президенте Дмитрии Медведеве. В то же время являлся председателем партии «Единая Россия», при этом членом ее не являлся.

В 2011 году на съезде РФ Медведев предложил делегатам поддержать кандидатуру Путина на пост президента.

В марте 2012 года Путин вновь одержал победу на выборах, набрав 63,6% голосов.

6 декабря 2017 года Владимир Путин на торжествах, посвященных 85-летию завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, объявил о выдвижение своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Подал соответствующие документы в ЦИК 27 декабря 2017 года.