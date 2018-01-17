Заместитель Минфина РФ Алексей Моисеев назвал новый лучший подарок девушке. Таким суждением поделился сегодня на Гайдаровском консилиуме заместитель министра финасов Российской Федерации Алексей Моисеев.

— Есть сегодня такая штука, когда обновленный тип выбирает не бриллианты, а что-то такое, новое и интересное, — сообщил Моисеев. «Я в числе прочих занимаюсь работой над алмазно-бриллиантовым комплексом, буду отстаивать рубежи и хочу, чтобы девочкам больше нравились бриллианты, но не криптовалютные фермы»,- сказал он в процессе выступления.

Министр финансов поддерживает идею применения крипторубля в трансграничных расчетах, подчеркнул Моисеев. По мнению депутата, государство совсем скоро «зарегулирует» эту сферу. Министр финансов обещает провести регулирование данной сферы, информирует РИА Новости. В нем даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Организатором форума «Россия и мир: цели и ценности» выступает русская академия народного хозяйства и национальной службы при президенте РФ (РАНХиГС).