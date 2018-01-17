Юзеры «Вконтакте» пожертвовали не менее 2 млн руб. в рамках благотворительной акции

«С 25 декабря по 15 января юзеры соц. сети могли отправить приятелям благотворительный новогодний подарок». Это петербургская организация по помощи бездомным «Ночлежка», фонд помощи воспитанникам детских домов «Дети Наши» и фонд помощи семья с детьми с синдромом Дауна «Даунсайд Ап».

Благотворительный новогодний подарок — щенок Спотти, запущенный на время новогодних и рождественских праздников VK.COM, позволил собрать не менее 2-х млн. руб. на помощь нуждающимся в ней. Социальная сеть взяла на себя все операционные расходы.

Юзеры соцсети могли поздравить друзей, послав благотворительный новогодний подарок — анимированного щенка Спотти. Его в первую очередь дарили как к началу зимы, так и в период новогодних праздников. Юзеры могли купить подарок — щенка «Спотти» за 21 руб. - и отправить его другу.

«ВКонтакте» является крупнейшей европейской социальной сетью.

Работать с благотворительными организациями «ВКонтакте» начала в минувшем году, запустив особое направление. В рамках проекта социальная сеть бесплатно предоставляет инструменты для продвижения организации, реализует спецпроекты и иные виды деятельности. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 млн пользователей. Во встроенном мессенджере «Вконтакте» каждый месяц активно разговаривает 82-миллионная аудитория.