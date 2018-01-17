Золотой запас Москвы и Пекина поставит США в «неудобную» позицию

Китайское интернет-издание «Sohu» уверено, что совместные усилия России и Китая способны пошатнуть позиции США в мировой экономике.

Издание отмечает, что многие страны сейчас активно ищут альтернативу доллару как мировой резервной валюте. Москва и Пекин, например, создали бездолларовую среду в двухсторонней торговле нефтью. Также Россия и Китай наращивают добычу золота, что снизит негативные последствия возможного обрушения американской валюты. По официальной информации, на сегодняшний день золотые запасы России и Китая составляют 3670 тонн. Запасы Штатов при этом более чем в 2 раза больше – около 8133 тонн. Однако «Sohu» полагает, что реальные запасы России и Китая могут превышать официальные показатели. Китайские эксперты считают, что после того, как золотые запасы России и Китая превысят американские, США займут «неудобную» позицию в глобальной экономике.

Кроме золотого и нефтяного рычагов давления на Штаты, Москва и Пекин также будут сокращать зависимость от американских платежных систем. «Sohu» даёт весьма занимательный прогноз ближайшего будущего мировой экономики. Пока западные эксперты показушно сомневаются в перспективах золота и нефти, китайцы планируют сокрушить США за счёт этих ресурсов. Что самое важное: китайцы не видят реализацию своего плана без России. То есть «разорванная в клочья» российская экономика станет драйвером глобальных экономических преобразований. Пусть западные дилетанты продолжают хихикать, «тяжёлое приземление» не заставит себя ждать.

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