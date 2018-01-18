2018 год будет непростым для Евросоюза

Европейскому союзу предстоит преодолеть очень трудный год, который отчасти определит его будущее.

Об этом пишет Rolling Stone.

Как подчёркивается в материале издания, в 2018-м Брюсселю не только придётся найти общий язык с Великобританией на переговорах по «брекситу» и решить проблему мигрантов, но и пережить непростые выборы в целом ряде стран, в том числе и в России.

2018 год для Евросоюза рискует стать «одновременно и слишком длинным, и слишком коротким», пишет французская версия журнала Rolling Stone.

Как поясняет обозреватель издания, слишком длинным он может оказаться потому, что выборы, которые пройдут в этом году во многих государствах Европы, в ряде стран будут отличаться особенной непредсказуемостью, отчего институты ЕС наверняка будет «прошибать холодный пот», ну а слишком коротким — по той причине, что решение некоторых важных задач, стоящих сейчас перед Брюсселем, может занять чрезмерно долгий срок.

Среди таких задач — переговоры по «брекситу», продолжает автор материала. Несмотря на то, что ЕС и Великобритания смогли договориться в первой фазе переговоров, теперь они переходят ко второму их этапу, в рамках которого им предстоит обсудить несколько крайне щепетильных тем.

Так, например, сторонам нужно будет решить проблему регулирования границы между остающейся в составе Евросоюза Ирландией и являющейся частью Соединённого Королевства Северной Ирландией, а также определиться со статусом трёх с небольшим миллионов европейских экспатов, которые в настоящее время живут и работают на британской территории, перечисляет журналист.

Кроме того, 2018 год будет богат на выборы, говорится в статье: граждане России, Финляндии, Чехии, Ирландии и Кипра изберут президентов, тогда как в Италии, Венгрии, Словении, Швеции и Латвии определится состав парламента.

При этом фаворитами в нескольких странах оказались политики, придерживающиеся «пророссийских» позиций и относящихся к самому ЕС с изрядной долей скепсиса — например, чешский президент Милош Земан или венгр Виктор Орбан.

В самой же России главным кандидатом является Владимир Путин, который в случае своей — очень вероятной — победы будет оставаться на посту до 2024 года, отмечает обозреватель Rolling Stone. Всё это может стать «тяжкой ношей» для ЕС и подчеркнуть его хрупкость куда сильнее, чем сейчас, предупреждает журналист.

Наконец, Брюсселю предстоит в начавшемся году решить ряд внутриполитических вопросов, в том числе — проблему миграции, контроль за которой уже собралась ужесточать Франция и несколько стран Восточной и Центральной Европы, а также рост влияния «ультраправых» движений, которые «проникают в каждую нишу, оставленную традиционными партиями», пишет автор.

В итоге, ЕС придётся определить, хочет ли он, чтобы «итог, который подведут аналитики в конце 2018-го, оказался для него одним из последних», в заключение отмечает он.