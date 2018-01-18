Владимир Путин как глава показывает себя с наилучшей стороны, уверена восьмикратная чемпионка паралимпийских состязаний по плаванию Оксана Савченко.

В своей беседе с «Федеральным агентством новостей» паралимпийская чемпионка отметила, что собственный голос она отдаст за действующего президента Российской Федерации В. Путина, который объявил о своем участии в выборах 2018 года на пост руководителя государства в конце 2014-го. По утверждению Савченко, за несколько последних лет в государстве произошли огромные изменения в сфере спорта, а кроме этого паралимпийского движения. Путин, как директор, показывает себя с лучшей стороны. Да, какие-то сферы отстают, однако это, я убеждена, связана с руководителями на местах.

Восьмикратная паралимпийская чемпионка призвала граждан России приходить и голосовать на предстоящих выборах. «Альтернатив ему лично я не вижу», — отметила она. Спортсменка выделила, что необходимо обязательно идти и голосовать, чтобы народное мнение стало бесспорным. В моем окружении основная масса будет голосовать за В. Путина, однако есть и те, кто отдаст собственный голос другим кандидатам. Бойкот — это детские шалости, но не поступки взрослых людей. Нет, не отменят, а вам поставят «двойку» и «энку», прибавила спортсменка.