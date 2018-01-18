Apple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларов

Американская корпорация Apple планирует инвестировать в экономику Соединенных Штатов более 30 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет.

В сообщении компании, которое было опубликованном в среду, 17 января, на сайте Apple, говорится, что также корпорация намерена создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест. При этом уточняется, что привлечь новых сотрудников американская корпорация планирует как в существующий сегодня кампус, так и в новую, еще не открытую штаб-квартиру.

Кроме того, в сообщении Apple говорится, что в общей сложности новые инвестиции компании и уже запущенные на сегодняшний день проекты принесут в казну США более 350 миллиардов долларов за тот же период. По данным сайта, новый кампус будет размещен на территории Соединенных Штатов, однако в настоящее время более точная локация неизвестна.