Боевикам «ЛНР» российские пограничники привезли иконы с изображением российского солдата Евгения Родионова, воевавшего и убитого в Чечне в 1996 году.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский сообщил, что иконы торжественно раздали пограничным подразделениям боевиков. В свою очередь духовенство Луганской епархии УПЦ МП по этому поводу отслужило молебен.

Блогер пишет: «Они реально нарисовали икону российского солдата, который поехал в Чечню по приказу Ельцина убивать чеченцев. Это уже откровенное сектанство. Тут даже Мария Дэви Христос отдыхает».

Также, он уточнил: «Самое потрясающее, что это вообще не укладывается ни в какую логику. Ведь погибший солдат выполнял приказ Ельцина по наведению конституционного порядка и воевал против чеченских ополченцев. То есть, с точки зрения сторонников ЛДНР, был как раз карателем. Родионов вообще-то защищал территориальную целостность своей страны и воевал против сепаратистов. А луганские пограничники свою страну как раз предали и сами перешли на сторону сепаратистов».

Embedded video for Боевикам «ЛНР» пограничники РФ подарили иконы российского солдата

Видео: