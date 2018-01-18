Боевики планируют провокационный обстрел своих позиций и жилых кварталов

Боевики ОРДЛО планируют сегодня обстрелять свои позиции и жилые кварталы по обе стороны линии разграничения.

В пресс-центре штаба АТО сообщили: «Согласно оперативной информации, в день встречи в Минске Трехсторонней контактной группы, противник планирует цинично осуществить обстрелы с использованием тяжелого вооружения собственных позиций и жилых кварталов населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения — как на контролируемой, так и на не подконтрольной Украине территории».

Также, в разведке отметили: «Такие планы боевиков направлены на дискредитацию Украины и ее Вооруженных Сил не только в глазах мирового сообщества, но и на то, чтобы вызвать ненависть со стороны гражданского населения временно оккупированных территорий. Кроме того это свидетельствует об заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта»