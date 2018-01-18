Болгария призвала ЕС к нормализации отношений с Россией

Премьер Болгарии сказал, почему EC должен перестроить свою работу и наладить связи с Россией.

«Несмотря на всю критику и существующие разногласия с Москвой относительно санкций, я считаю, что европейскому союзу следует восстановить отношения с таким большим соседом, каким является Россия».

EC необходимо пересмотреть политику в отношении Российской Федерации и начать курс на нормализацию отношений, высказал свое мнение премьер Болгарии Бойко Борисов, информирует РИА новости.

С 1 января к Болгарии на шесть месяцев перешло председательство в Совете ЕС.

Бойко Борисов обозначил, что пока нет гарантии, что у ЕС получится выполнить задуманное. В этой связи он, в частности, сообщил: «На мой взгляд, мы недостаточное внимание уделяем источникам опасности. То есть, по-существу, мы предоставляем возможность действовать и принимать решения по задачам, имеющим внушительное значение для Европы другим странам, — таким как Турция, Иран и Россия».