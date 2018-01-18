Британская палата общин утвердила закон о Brexit

Принятый британским парламентом законопроект о Brexit установил точную дату выхода Великобритании из Евросоюза — 23:00 29 марта 2019 года. Об этом пишет The Independent.

«За» проголосовали 324 члена палаты, «против» — 295. В конце января законопроект рассмотрит палата лордов. Депутаты провели за обсуждением законопроекта около 80 часов, в ходе которого в него было внесено более 500 поправок и новых статей.

Секретарь Brexit Дэвид Дэвис отметил, что принятый документ имеет важное значение для «подготовки страны к историческому рубежу» выхода из ЕС. Бывший министр кабинета Жюстин Гринринг предупредила, что если решение правительства не поддержит молодежь, Brexit «не будет устойчивым».

«Когда они займут наше место, то постараются улучшить или отменить, то, что мы сделали. Поэтому мы обязаны работать так, чтобы законы были устойчивыми и правильно работали», — сказал она.