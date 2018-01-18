Дорогу Киев-Одесса на все 100% закрыли

Об этом сказал советник руководителя милиции Одесской области Руслан Форостяк в фейсбук.

С 14:30 18 января на трассе Киев-Одесса на все 100% ограничили движение грузового и легкового транспорта. «О снятии ограничений будет сообщено дополнительно», — написал он.

Он подчеркнул, что на севере Одесской области техника расчищает дороги еще с 4 утра от вчера. Кроме того, cотрудники экстренных служб установили полевую кухню.

С 15:00 18 января движение по трассе «М-05» (Киев-Одесса) ограничено для всех категорий транспорта, беря во внимание личный.

«Сегодня на автотрассе Киев-Одесса некоторые водители, несмотря на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, но не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам».

По последним предварительным данным милиции, для устранения препятствий на пути работают полицейские и cотрудники экстренных служб.