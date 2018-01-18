Германия защищает «Северный поток-2» от Еврокомиссии

Германия пытается защитить газопровод «Северный поток-2» от нападок Еврокомиссии.

В частности, в Берлине не видят необходимости в новых поправках к газовой директиве, которые бы затрагивали работу газопровода.

Согласно этим поправкам, определенные нормы энергетического законодательства ЕС должны будут применяться ко всех газопроводам, проходящим по территории ЕС.

Речь идет об установке недискриминационных тарифов на газ, доступе третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделении деятельности по продаже и транспортировке газа.

В настоящее время эти требования распространяются только на сухопутные участки газопроводов, то есть не затрагивают «Северный поток-2».

Германия же является основным бенефициаром этого газопровода. В заключении отмечается, что ЕК не смогла предоставить никаких доказательств и аргументов, которые бы показали, что новые поправки будут способствовать целям Энергетического союза.

Кроме того, в Берлине усомнились в степени юридической проработки предложенных изменений. По мнению экспертов, они неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права.

Таким образом, Берлин прямо намекнул, что действия европейских чиновников имеют политическую подоплеку, имея мало общего с экономическими интересами ЕС и энергетической безопасностью.

Также в Германии явно недовольны, что ЕК хочет получить эксклюзивные полномочия по регулированию внутреннего рынка газа, так как ранее эти вопросы страны решали самостоятельно.

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