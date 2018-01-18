Госдума рассмотрит законопроект о реформе судов в Калужской области

Госдума рассматривает 19 января в третьем, окончательном чтении, законопроект о реформе судов в Калужской области. После его вступления в силу калужанам будет легче решать вопросы о наследстве, разводах, разделе имущества и другие.

Учредить в Калужской области 16 судебных присутствий — филиалов федеральных районных судов — такова суть законопроекта, внесённого в Госдуму полгода назад областными депутатами.

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«Инициатива обусловлена тем, что ряд судей оказались заложниками правовой коллизии», — рассказывал тогда «Парламентской газете» Виктор Бабурин, председатель Заксобрания. — Филиалы райсудов формально были упразднены, хотя судебные инстанции должны присутствовать в каждом районе, чтобы его жителям не приходилось искать правду за тридевятьземель.

На всех стадиях прохождения законопроект в Госдуме он был поддержан Комитетом по государственному строительству и законодательству, получил и положительный отзыв Правительства.

«10 лет назад районные суды упразднялись там, где низкие плотность населения и загруженность судей, — вспоминает член Комитета, докладчик по сегодняшнему вопросу Виктор Пинский. — Расходы, которые нёс бюджет, был несопоставим с объёмом работы. Чтобы снизить их, полномочия упразднённых судов предавались другим. Но жизнь показала, что людям не всегда удобно ездить в другой район. Удобно, когда суд находится там, где они живут. И пользоваться услугами суда приходится чаще, чем кажется со стороны. Это дела по вступлению в наследство, разводы, раздел имущества и другие. Компромисс между нуждами гражданам в малонаселенных районах и интересами бюджета — это институт судебных присутствий. С 2011 года в России появилась возможность их образования. И сейчас мы продолжаем процесс реорганизации системы судов по всей стране. Приняв этот закон, даём возможность гражданам совершать различные действия, которые без обращения в суд невозможны, там, где они живут. При этом бюджет не несёт расходов, которые нужны на обеспечение работы полноценного районного суда».

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