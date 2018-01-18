ГПСУ готовится к непрерывной работе КПВВ при ухудшении погоды

Госпогранслужба проводит мероприятия для обеспечения непрерывного функционирования пунктов пропуска и КПВВ в случае ухудшения погоды.

Сейчас Госпогранслужба взаимодействует с подразделениями ГосЧС, фискальной службы и местными органами власти касательно обмена информацией и планов реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ГПСУ добавили: «В случае необходимости для оказания помощи гражданскому населению в преодолении заносов в подразделениях ведомства будут дежурить группы военнослужащих с соответствующей техникой».

По информации, пограничники, несущие службу на КПВВ, обеспечены теплыми вещами, созданы запасы продовольствия, топлива, вещей и материалов.

При этом граждан, планирующих пересекать границу в автомобильных пунктах пропуска, призывают внимательно отслеживать информацию и в случае возможности воздерживаться от поездок.