Итоги дня выпуск новостей (17.01.2018)

Добавлено: 18 янв 2018 в 10:14 ,

Итоги дня последний выпуск 17 января. Самим только хуже: как Австрия присоединилась к череде заявлений европейских лидеров о необходимости снять антироссийские санкции? В Германии на 50% возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя гражданами Рейха. Что власти собираются делать с фашистским движением, которое разрастается, словно раковая опухоль? И сколько уже этих “рейхсбюргеров”? Специальное расследование “Итогов дня”. В здравом ли уме и в трезвой ли памяти? Лечащий врач Дональда Трампа прокомментировал нехороший диагноз, поставленный президенту США журналистами.



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