Климов: показали на ЧЕ плохой произвольный прокат, было много ошибок

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Федор Климов заявил, что он недоволен произвольным прокатом своей спортивной пары с Ксенией Столбовой на чемпионате Европы в Москве.

В четверг Столбова/Климов набрали 138,96 балла в произвольной программе, доведя сумму балов до 211,01. У действующих чемпионов Европы Евгении Тарасовой/Владимира Морозова 221,60 балла.

"Я лично считаю, что плохой. Много ошибок, опять прыжки сорвали и невидимых глазу шероховатостей достаточно. Может, их никто не видел, но я ими был недоволен", - сказал Климов журналистам.

После окончания программы партнерша была расстроена, но отвергла подозрения в том, что она плакала. "Не было (слез). Хотелось, но не было", - отметила Столбова.

Фигуристка также сообщила, что к Олимпийским играм их дуэт вернет в программу каскад из двух тройных и одного двойного тулупов. На чемпионате Европы в Москве они ограничились двумя тройными тулупами.