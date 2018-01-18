Коалиция США начала создание из курдов Сил охраны границы Сирии

Сообщения о новоиспеченной инициативе США в Сирии появились на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая армия на протяжении ближайшей недели может начать операцию в областях Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.

«В настоящее время на первом этапе проходят подготовку приблизительно 230 человек, окончательная цель — сделать численность сил приблизительно в тридцать тыс. человек», — сказал он.

Вооруженная сирийская оппозиция считает, что формирование США «сил безопасности границы» (СБГ) может побудить несколько долгих войн и привести к заключительному расколу Сирии, объявил член делегации оппозиции на переговорах в Астане Фатех Хассун.

По утверждению Вила, создаваемый союз будет работать вместе с «Сирийскими демократическими силами» — в том числе курдскими боевыми группировками. «Силы безопасности границ» расположатся на территории, которую на текущий момент контролируют СДС, — вдоль сирийско-турецкой и сирийско-иракской границ, а еще в долине Евфрата.

При этом, Пентагон призывает Турцию угомониться, заявляя, что США поддерживают Турцию в борьбе с терроризмом. «США в первые годы поддерживали сирийскую революцию, однако в последнее время отдалились от ее целей… Во всяком случае смысл остается тот же: США готовы блокироваться с кем угодно, чтобы противоборствовать России», — обозначил сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что попытка США сделать в Сирии так называемые «силы безопасности» имеет под собой цель раздробить страну. На текущий момент в первом эшелоне BSF обучается около 230 человек.

Этот шаг прокомментировал Константин Косачев, руководитель интернационального комитета Совфеда, передает РИА Новости. «Официально США за единую Сирию, на самом деле - за раздробленную», — написал он в Твиттер.

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