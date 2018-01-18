Командование боевиков поставило им серьезный «ультиматум»

Во многих бригадах и батальонах «ДНР» отмечается резкое ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что это связано с длительными задержками со стороны командования в увольнении «с воинской службы» боевиков и российских наемников, у которых истек срок «контрактов».

Тымчук пишет: «Главный аргумент со стороны командования оккупантов — что увольняющиеся боевики должны „найти себе замену“, т. е. предоставить кандидата на прохождение „военной службы“ на свою должность. Данное условие вызывает возмущение у боевиков, стремящихся уволиться».