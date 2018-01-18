«Красная звезда» сообщает, что Президент России Владимир Путин побывал в местах боевой славы, где три четверти века назад была прорвана блокада Ленинграда

В номере пятницы сообщается, что Президент России Владимир Путин побывал в местах боевой славы, где три четверти века назад была прорвана блокада Ленинграда. Глава государства посетил Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге, музей-панораму «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области, мемориал «Рубежный камень» на левом берегу Невы в районе посёлка Дубровка, встретился с ветеранами, блокадниками и молодёжью, после чего посмотрел художественный фильм «Рубеж» о событиях января 1943 года, который выйдет в прокат в канун Дня защитника Отечества.

«Красная звезда» рассказывает, что 18 января министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял начальника генерального штаба вооружённых сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве.

В преддверии своего профессионального праздника на вопросы «Красной звезды» ответил начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, рассказав о полученном военными инженерами опыте по итогам выполнения задач в Сирии, поступающих в войска образцах нового вооружения и военной техники, задачах на 2018 год и многом другом.

«Красная звезда» информирует, что экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщиков Су-34 выполнили посадку самолётов на одну из автодорог Ростовской области. Лётчики смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО не перепутали транспортную артерию со взлётно-посадочной полосой аэродрома.

О том, какие задачи выполняют подразделения инженерных войск на территории Сирийской Арабской Республики «Красной звезде» рассказал начальник инженерных войск группировки войск (сил) РФ в САР полковник Александр Сабитов.

«Красная звезда» сообщает о том, что в ночь с 18 на 19 января, во время одного из самых почитаемых в христианстве праздников - Крещения Господня или Богоявления, многие военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации приходят к купелям, чтобы совершить омовение. Корреспондент «Красной звезды» побывал в подмосковной Власихе, в штабе Ракетных войск стратегического назначения, где ракетчики и члены их семей совершили Крестный ход до Крещенской купели и омовение в ледяной воде.

Читатели также узнают, что новый аудиоальбом, состоявший из лучших песен, рожденных в период военной операции в Сирии, был записан Православным хором инженерных войск Вооруженных Сил России «За Веру и Отечество». Многие из них посвящены саперам - не случайно новый музыкальный сборник называется «Минное поле».