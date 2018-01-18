Ксения Собчак встретится с томичами

Любой, кто придет на встречу с Ксений Собчак в штаб, сумеет оставить подпись в поддержку ее выдвижения на президентские выборы (с собой необходимо будет иметь паспорт). Записаться на беседу можно у руководителя штаба в Томске Алексея Прянишникова по телефону 8-913-827-35-53. В 12:00 она встретится со любителями и волонтерами в своем штабе по адресу улица Певцова, 7.

Совсем скоро, восемнадцатого января теледива проведёт встречу с избирателями в Новосибирске. Многие приходят действительно поддержать кандидата и поставить подпись, однако есть и те, кто приходит просто высказать свое негативное мнение.

Вначале Ксения Собчак встретится со любителями и волонтерами в своем штабе в Бердске (ул. Ленина, 40/1). Для желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Ксении Собчак на президентские выборы необходимо принести с собой паспорт. Оба штаба возглавляет бердчанин Александр Михайлец. В 13:00 в штабе Ксения Собчак проведет собственный прием жителей, чтобы слушать проблемы, с которыми они сталкиваются в отстаивании своих законных прав и свобод. Также она побеседует с жителями новосибирского Академгородка о перспективах развития научного центра Сибири.

Потом Ксения Собчак планирует пообщаться с городскими активистами.

— Приглашаем всех, кто хотел бы поговорить о актуальной для нашего времени политике в Российской Федерации, обсудить проблемы Новосибирской области, нехватку рабочих мест, низкий уровень зарплат, проблему развития системы здравоохранения и экологическую обстановку в регионе, а еще детальнее узнать о предвыборной платформе Ксении Собчак, — обратились организаторы мероприятий к жителям региона. Участники встречи смогут оставить подпись в поддержку ее выдвижения на президентские выборы. «Бердск», в Новосибирской области идет сбор подписей в поддержку Собчак.

2-ая встреча состоится в 19:00 в пространстве «Арбат», на которую могут прийти безусловно все желающие и задать интересующие вопросы!