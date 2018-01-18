Кубанские казаки: от православия – к сектантам, неоязычеству и майдану

В ходе недавней встречи с краевым прокурором Сергеем Табельским митрополит также сообщил, что кубанская епархия усилила работу с казачеством, среди которого стали проявляться элементы неоязычества, отметив, что в значительной степени экстремизм и неоязычество на Кубани подпитываются с территории Украины.

Для подобных настроений в Краснодарском крае давно присутствует «благодатная» питательная среда. «С начала девяностых годов Кубань стала обрастать гроздьями сект нью-эйджевского толка, – говорит религиовед, доцент Южного федерального университета Всеволод Золотухин. – Основные их «угодья» – это Геленджик, Северский и Апшеронский районы, Армавир. Родом из Северского района небезызвестный «аюрведческий доктор» Олег Торсунов, вогнавший своими методиками в могилу немало поверивших ему онкобольных, в основном кришнаитов. Из Армавира родом «волхв Ведагор» – популярный среди русских националистов неоязыческий гуру Алексей Трехлебов. В Геленджик и в Сочи едва ли не с позднесоветских времен съезжаются со всего бывшего СССР всякие неуравновешенные ищущие религиозной экзотики личности. Славянское неоязычество в вариации Трехлебова и ему подобных – это так называемый правый нью-эйдж. Его последователи ненавидят евреев, кавказцев, коммунистов, то есть они наиболее подвержены индоктринации бандеровской идеологией, а также идеями запрещенного в России Исламского государства».

В прошлом году на 18 лет колонии был осужден Александр Куренков – лидер оккультной секты «Последователи Калагии», действовавшей более 20 лет в Геленджике и в станице Староджерелиевская Красноармейского района Краснодарского края. Преступный почерк Куренкова во многом похож на действия американского оккультного «гуру» Чарльза Мэнсона. Как и Мэнсон, Куренков прошел курс обучения у сайентологов, после чего порвал с дианетикой и создал свое собственное учение. С помощью заимствованных у сайентологов гипнотических практик Куренков ввергал своих адептов в состояние беспрекословного подчинения, и, пользуясь их беспомощным состоянием, совершал преступления. Куренкова признали виновным в изнасилованиях своих учеников (в том числе малолетних детей), доведении их до самоубийства, зверских избиениях, вымогательствах крупных сумм денег и недвижимости.

Еще в конце 2015 года прокуратура Кубани сообщала, что идеи ИГ проповедовались в крае ученицами 7-8 классов, в том числе русскими. В 2013 году для заключения никаха (мусульманского брака) с террористом в Сирию уехала 17-летняя жительница Кубани Анастасия Калабух. В рядах ИГ, кроме Калабух, по данным ФСБ, сейчас находятся несколько русских жительниц края.

«Надо разбирать отдельный случай, чтобы выявить, почему русские жители Кубани уходят в ИГ, – отмечает Всеволод Золотухин. – На мой взгляд, они, как Варвара Караулова, нахватались всего по верхам, ищут новых острых ощущений. Но, как и в случае с индоктринацией украинским национализмом, не исключаю влияния кубанского ньюэйджа или ультраправой идеологии. Проукраинскими настроениями на Кубани «болеют» и маргинальные национал-демократы вроде Дарьи Полюдовой – бывшей активистки «Левого фронта» из Новороссийска, в 2014 году митинговавшей против «российской агрессии в Украине» и за предоставление Кубани конфедеративного статуса в составе РФ. Есть еще сообщество в Фейсбуке «Кубань – это Украина», которое курируется, как мне говорили, краснодарскими сторонниками Алексея Навального. Хотя настоящих навальнистов в крае очень мало – как правило, они из чужой местному укладу околохипстерской прослойки, в публичном пространстве такие течения не светятся».

Говоря о зараженности кубанского казачества неоязычеством, митрополит Исидор, под казачеством, видимо, имел в виду всех жителей Кубани, предполагает краснодарский специалист по реабилитации жертв деструктивных культов, психотерапевт и нарколог, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин. «То, что реестровое казачество заражено неоязычеством, тоже верно на сто процентов, – считает он. – Кубань, где местные казаки вместе с полицией ходят на патрулирование, охраняют церкви, получают госдотации – это еще самый благополучный казачий регион. Например, в Ростовской области, где казаки предоставлены сами себе, ситуация с их вовлеченностью в неоязычество куда хуже. Порой беседуешь с казаком-автором книжки о язычестве и видишь, что он двух слов по собственной книге связать не может. Его книга с хорошей полиграфией и дорогой бумагой издана не в России и, вполне вероятно, что написана не им самим. Кубанские секты с украинской «пропиской» – это неопятидесятники. Я в основном работаю по ним, поскольку они занимаются реабилитацией наркозависимых. Лютеране, баптисты, методисты и другие традиционные протестанты воспринимают этих «целителей» как «харизматический вирус».

По словам Николая Каклюгина, материнская организация этих осевших на Кубани «целителей» – киевский духовный центр «Возрождение», который возглавляет Владимир Мунтян – ранее судимый бывший наркоман, ученик Сандея Аделаджи, гражданина Украины нигерийского происхождения, основателя неопятидесятнического движения «Посольство Божие», еще в 2006 году признанного в России персоной нон грата.

«Когда в Киеве в 2004 году был первый майдан, Аделаджа засылал своих людей на Кубань, чтобы они поддержали «оранжевую революцию» и выступали против действующей российской власти, – говорит Каклюгин. – Сейчас происходит то же самое, но схема несколько другая. От Мунтяна на Кубань приезжают уже обработанные в Украине граждане России и своими харизматическими психотехниками вносят смуту в классические протестантские общины края. Эти россияне каждый год ездят к Мунтяну в Киев, где в местном дворце спорта Мунтян проводит «Библейский колледж «Гора Моисея» – международный молитвенный форум своих последователей. Судя по их прямым трансляциям, у них там каждый год новые чудеса: удаленная почка вновь вырастет, циррозная печень вылечивается. Кроме этого, Мунтян настраивает своих российских адептов на поддержку украинского режима, а следовательно, против России. В прошлые годы так называемым «сервисом майдана» – митингующей массовкой – были неопятидесятники. Они не берут в руки оружие, а действуют кричащей массой. Провоцируются эти крики обильным приемом амфетаминов. За три дня «евромайдана» в киевских больницах в три раза выросло число пациентов с наркотическими психозами. Пасторы типа Мунтяна и ему подобных и сейчас ездят в Россию, но с целью, чтобы завлечь больше граждан России – как правило, алко- и наркозависимых – и перебросить их для последующей обработки в Украину. Оттуда в Россию возвращаются «подготовленные» проповедники с обработанным как нужно сознанием и заученными приемами работы. В Сочи, Краснодаре и в других местах Кубани, куда в свое время приехали эти «апостолы», сейчас тревожная ситуация. С середины прошлого года в тамошние протестантские общины запускаются харизматические техники. Лояльных России кубанских баптистов делают агентами влияния Мунтяна, который, понятное дело, связан с СБУ и киевскими властями».

Кроме того, Николай Каклюгин рассказывает о психомедицинском аспекте работы украинских сект на Кубани: «Действующие в России светские программы реабилитации наркозависимых настроены на то, чтобы реабилитант в состоянии устойчивой ремиссии работал на благо общества, завел нормальную семью, и так далее. Мунтян, Аделаджи и прочие подменяют зависимость от алкоголя или наркотиков зависимостью от группы, то есть от применяемых в секте психотехник, НЛП-суггестий, которые вызывают прилив эндорфинов в кровь. Вместо зависимости получается перезависимость. В группе человек трезвый, а вне группы он беспомощен. Там считается нормальным сковывать человека наручниками, эксплуатировать его, избивать. В этих центрах людям также промывают мозги психозависимостью от руководства этого центра. Ты можешь сбежать оттуда, но, обезумев от ломок, вскроешь себе вены или повесишься. Но ты можешь «прогнуться», и тогда тебя через два месяца переводят в другое место с другим режимом, и ты уже член секты. Сектанты требуют за такое лечение на Кубани по 30-40 тысяч рублей в месяц, налоги с этих денег не платятся. Вторая часть дохода – пожертвования во время богослужений. Третья – доходы от субподряда бригад из реабилитируемых ребят, которые работают на стройке, таскают тяжести «во славу Божью», то есть задаром. На пасторов или их родственников регистрируются разные подрядные организации. По такому же принципу работало запрещенное Верховным судом в 2011 году «Преображение России». В Ростовской области действует «Берег надежды», осколок от бывшего «Преображения», туда стекаются алкоголики, наркоманы со всего Дона и других мест. Экс-глава «Преображения» Андрей Чарушников, отбывая в тюрьме девятилетний срок, руководит остатками своей секты. Раньше в таких центрах – частных квартирах или домах – было запрещено курить и пить, было какое-то подобие духовности. Теперь же реабилитанты могут за пределами центра делать что угодно – главное, чтобы они возвращались назад. Случается, что человек выходит из реабцентра якобы здоровым. Он в компании с пятью такими же снимает квартиру, устраивается работать на стройку или на погрузку. Заработки якобы вылечившихся наркозависимых идут на алкоголь и наркотики, а их квартира превращается в «блатхату».

Среди угроз духовной безопасности Кубани, указанных краевым архиереем в беседе прокурором региона, была упомянута и действующая в городе Ейске община со сложным названием – «Южно-Российская епархия Православной российской церкви Русской православной церкви за границей» (ПРЦ-РПЦЗ). Руководит этой общиной епископ Серафим Кошель — бывший настоятель ейского храма Архангела Михаила. Кошеля в 2014 году лишили храма и сана архимандрита в ходе его конфликта с назначенным в новообразованную Ейскую епархию епископом Германом (Камаловым), викарием митрополита Кубанского, после чего Кошель и примкнул к ПРЦ-РПЦЗ. Эту неканоническую Церковь создал проживающий в Австралии бывший протоиерей канонической РПЦЗ Петр Семовских. После увольнения за отказ признать легитимность Московской патриархии Семовских краткое время пробыл под омофором «Истинно-православной церкви» Тихона Пасечника, потом перешел в неканоническую РПЦЗ Виталия Устинова. Порвав с Устиновым, Семовских создал свою ПРЦ-РПЦЗ, провозгласив себя митрополитом Филаретом Вторым. В ПРЦ-РПЦЗ бывшего архимандрита РПЦ Кошеля в январе 2017 года возвели в сан митрополита Ейского и Южно-Российского. Однако кубанский митрополит утверждает, что бывший архимандрит РПЦ Кошель уже «несколько лет раскачивает Ейскую епархию» и эту угрозу больше игнорировать нельзя.

Со своей стороны, Серафим Кошель опровергает выдвинутые митрополитом Исидором обвинения. По его словам, в 2014 году его заставили беспрекословно подчиняться куда более молодому епископу Герману (Камалову). «До крещения Камалова звали Алишером, он родился в Самарканде, – говорит Кошель. – Разве может епископом Русской церкви быть узбек? Этот узбек забрал у меня храм, который я создавал вместе с прихожанами на пустом месте в 1996 году. Потом он поселился в доме, который я хотел отдать под духовное училище для мальчиков». При этом бывший архимандрит предпочитает не вспоминать известные слова апостола Павла: в Церкви нет ни эллина, ни иудея. «Если вы так считаете, ваше право. Я считаю, что узбеку среди православных епископов не место», – заявил Кошель EADaily.

Как отмечает Николай Каклюгин, община Серафима Кошеля состоит из царебожников: «Они приравняли Николая II к Христу, призывают отказываться от ИНН, документов со штрих-кодами и карточек, не поминают патриарха и не принимают нынешнюю российскую власть. В Краснодаре в станице Пашковская на выходе из православного храма женщины раздают листовки царебожного содержания, вовлекая в эту сектантскую тему новоначальных прихожан, в основном молодых ребят. Один такой парень, которого я наблюдаю как врач, уже вовсю ушел в это. Он не выходит из дома, зациклился на этом сектантстве, ни с кем не общается, у него реальные проблемы с психикой».

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