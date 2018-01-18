Медиамагнат Руперт Мердок попал в клинику после плавания на яхте

Об этом информирует The Vanity Fair ссылаясь на источники.

Инцидент приблизительно произошел вскоре после Нового года, когда Мердок плавал совместно со своим сыном на яхте в Карибском море.

По последним достоверным данным источников издания, 86-летний миллиардер был эвакуирован с яхты, где травмировал спину вскоре после новогодних каникул, на вертолёте и вплоть до этого времени находится в одном из медицинских учреждений Лос-Анджелеса.

По предварительным имеющимся сведениям издания, инцидент с миллиардером произошел на яхте его сына в самом начале января.

Несколько позже миллиардер разослал сотрудникам электронное письмо. Он сказал, что будет работать из дома, и попросил связываться с ним по телефону либо электронной почте. Агентство также подтвердило его содержание. По оценкам Forbes, состояние Мердока составляет $15,5 млрд. Он является собственником нескольких известных СМИ, например, газеты The Wall Street Journal и канала Fox News.