Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утвердив тем самым план мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере отечественного здравоохранения, сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий (дорожная карта) "Развитие конкуренции в здравоохранении". План направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок», — уточняется в пояснительной записке к документу.

В частности, дорожная карта предусматривает совершенствование законодательной базы для обеспечения более эффективного действия системы обязательного медицинского страхования, лицензирования и госрегистрации лекарств и биологически активных добавок, защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции между аптеками, закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, ценообразования на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), взаимозаменяемости препаратов, а также в целом правового регулирования в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее Росздравнадзор сообщил, что по итогам 2017 года цены на ЖНВЛП в России впервые за пять лет снизились на 1,8%, больше всего подешевели лекарства стоимостью менее 50 рублей — на 2,1%. Эксперты считают, что тенденция сохранится и в нынешнем году.