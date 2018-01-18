Михаил Миненков об трагедии на ГРЭС: идёт откачка воды

По утверждению Михаила Миненкова, возгорание кабеля случилось в подземной шахте между ГРЭС и «Азотом». Вслед за этим случилось возгорание.

Чтобы не допустить переполнения резервуаров завода сточными водами экстренно было перекрыто водоснабжение.

Жителям города рекомендовано запастись водой. Согласно информации, предоставленной «Комсомольской правде на Северном Кавказе» пресс-центром губернатора края, водоснабжение восстановили уже через час.

Руководитель Невинномысска добавил, что ситуация на контроле. В итоге ЧП никто не пострадал. Частичная подача электрической энергии не привела к каким-либо разрушениям, пострадавших также нет.

«С целью недопущения появления аварийных ситуаций управлением завода было принято решение об остановке производственных цехов».

На месте работают бригады МЧС и профессионалы регионального минприроды. «А профессионалы краевого министерства природы при помощи мобильных лабораторий проводят исследование состояния воздуха, почв и вод. Показатели в пределах нормы», — приводит слова руководителя региона pr-служба краевой администрации. «В Невинномысске развернут кратковременный пункт мониторинга состояния окружающей среды, который будет работать, по крайней мере, ближайшую неделю», — говорится в комментарии руководителя региона Владимира Владимирова.