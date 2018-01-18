На Ивано-Франковщине задержали бизнесмена, поставляющего снаряжение «ДНР»

В Ивано-Франковской области силовики задержали бизнесмена, изготавливающие и поставлял военное снаряжение «ДНР».

В пресс-центре СБУ сообщили, что правоохранители установили, что уроженец Мариуполя в последнее время проживал в оккупированном Донецке. Он там зарегистрировал коммерческую структуру, обеспечивающую военным снаряжением и амуницией боевиков «ДНР».

В ведомстве добавили: «Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украины пункты пограничного пропуска. Он полностью платил все „налоги“ в фейковых структур боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов».

Отмечается, что мужчину задержали в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал отдыхать. На данный момент ему объявили подозрение по статье за финансирование терроризма, также, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: