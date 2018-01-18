На блокпосту вблизи Горловки, 14 января от сердечного приступа умер 65-летний житель Алчевска.

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ от 17 января.

«Наблюдатели уточняли сообщения о случае смерти на блокпосте, расположенном к северу от подконтрольного „ДНР“ г. Горловка. Дежурный медпункта сообщил членам патруля Миссии о том, что, по словам дежуривших 14 января медработников, в автобусе, остановленном в 14:30 на блокпосте, был обнаружен мертвый мужчина (65 лет) из подконтрольного „ЛНР“ г. Алчевск. В морге в Горловке начальник патологоанатомического отделения сообщил наблюдателям, что 14 января в морг было доставлено тело мужчины (1952 г. р.), который, согласно сопроводительной справке, умер в тот же день на блокпосте, расположенном к северу от Горловки. По словам начальника патологоанатомического отделения, по результатам вскрытия установлено, что причиной смерти стал сердечный приступ», — говорится в отчете миссии.