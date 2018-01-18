На Сумщине автобус столкнулся с трактором, есть пострадавшие

В Сумской области пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега.

Пресс-служба главного управления Нацполиции Сумской области сообщили, что ДТП произошло ранним утром из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением транспортного средства.

В полиции добавили: «В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки — три женщины и два мужчины — получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа».

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