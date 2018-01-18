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«Начнут еще больше валить». Жертвы оккупации не хотят мириться с запретом на выезд из ОРДО


Добавлено: 18 янв 2018 в 21:09, Категория: Украина

На оккупированных территориях Донецкой области продолжаются массовые увольнения работников бюджетных организаций, несмотря на «разъяснения» боевиков о том, что скандальный «указ» о запрете выезда с территории ОРДО коснется не всех. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

Они отмечают, что по многим бюджетным организациям уже прокатилась волна этих «разъяснений». «У мэдиков сказали, что типа пока заморозили этот вопрос. Типа пошла массовость по увольнениям. Но списки собраны, а к спискам уже приложены сканы паспортов. отдел кадров по тихому подсуетился», — отметил один из авторов.

Несмотря на попытки боевиков трактовать «указ» по-своему, работники бюджетных организаций продолжают увольняться. На некоторых предприятиях, по словам их работников, заявления на рассчет подписали свыше 100 человек.

Даже сторонники боевиков недовольны новшеством, которое придумали оккупационные «власти». По словам одного из поклонников «ДНР» Александра Болотина, в будущем можно вообще ожидать раздела оккупированного Донецка на районы с запретом жителям одного района выезжать в другие. «Поделят город на районы с запретом покидать район прописки», — пишет Болотин.

«Просто начнут еще больше людей валить с ДНР», — считает другой участник обсуждения «указа».

При этом некоторые жители оккупированных территорий сообщают о том, что на блокпостах уже были случаи возврата жертв оккупации обратно на территорию ОРДО — боевики сверяются с некоими списками, по которым «отсеивают» проезжающих. «Три дня назад вернули двоих. инфа 100%. На Еленовском кпвв. Сосед выезжал из их автобуса сняли», — написал один из комментаторов.

Есть также информация о том, что не выпускать за пределы ОРДО пытаются не только «госслужащи» и бюджетников, но даже сторожей и продавцов, работающих на «государственных» предприятиях.

«Сотрудников ТТУ под роспись ознакомили с высочайшим указом и, как всегда, не устраивает — увольняйтесь, даже не скрывались за высокими лозунгами «враг не дремлет, бдите», — пишут пользователи.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.


Фото:
«Начнут еще больше валить». Жертвы оккупации не хотят мириться с запретом на выезд из ОРДО


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Добавлено: 18 янв 2018 в 21:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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