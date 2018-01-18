В отношениях с Лёшей точка, окончательная жирная точка. Видимо все же самовлюблённый маленький парнишка не тянет меня. Разве это нормально, когда парень не может отстоять не только вашу пару в коллективе, но и в принципе себя самого. И хочет убежать от своих чувств, только потому, что боится, что он влюбится, а его потом кинут. Поэтому ему проще снизить планку и строить отношения с девочками попроще, такими как Даша или Алиша. Ни одну из них соперницей не считаю. Теперь жду настоящего мужчину, чтобы построить достойные с ним отношения. А потом, когда Лёша придёт, как побитый пёсик, и будет проситься назад на ручки, мой мужчина покажет, где теперь его место!
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Новости » Шоу-бизнес » Настя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкой
Настя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкой
Добавлено: 18 янв 2018 в 09:51, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 янв 2018 в 09:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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