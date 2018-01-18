Настя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкой

В отношениях с Лёшей точка, окончательная жирная точка. Видимо все же самовлюблённый маленький парнишка не тянет меня. Разве это нормально, когда парень не может отстоять не только вашу пару в коллективе, но и в принципе себя самого. И хочет убежать от своих чувств, только потому, что боится, что он влюбится, а его потом кинут. Поэтому ему проще снизить планку и строить отношения с девочками попроще, такими как Даша или Алиша. Ни одну из них соперницей не считаю. Теперь жду настоящего мужчину, чтобы построить достойные с ним отношения. А потом, когда Лёша придёт, как побитый пёсик, и будет проситься назад на ручки, мой мужчина покажет, где теперь его место!