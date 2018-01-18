На юге Одесской области бушует сильный шторм

Кроме того, в связи с обесточиванием насосной станции «Жевахова гора» временно прекращено водоснабжение 5-ти населенных пунктов Беляевского района Одесской области и микрорайона «Большевик» Суворовского района Одессы. «Предполагается, что до вечера электроснабжение будет нестабильным, водоснабжение будет отсутствовать», — написал он.

Для обеспечения приготовления горячей пищи для персонала и больных городской медицинской клиники № 1 Измаила направлена полевая кухня от 20-й национальной пожарно-спасательной части.

Измаил в Одесской области сегодня оказался обесточен из-за непогоды.

Тем временем в ГСЧС проинформировали, что с 09:00 по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения Одесской области вводятся ограничения для крупногабаритного транспорта. Об этом в фейсбук сказал мэр города Андрей Абрамченко. В связи с этим отключено электроснабжение котельных и насосных. Также электричество частично отсутствует в Арцизском, Тарутинском и Килийском районах.

А Измаил оказался на 100% обесточен, о чем проинформировал на собственной странице в Фейсбук мэр города Андрей Абрамченко. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Службы автомобильных дорог Одесской области Олег Варивода.

Здешние издания пишут, что в некоторых районах Измаила во 2-ой половине дня поэтапно начали возвращаться тепло и электроснабжение. По его словам, их планируется закончить к вечеру.

Отметим, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Граждане некоторых населенных пунктов в Одесской области сильнее остальных ощутили на себе последствия непогоды.