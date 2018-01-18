Николай Цискаридзе объяснил, почему нужно идти на выборы

Восемнадцатого марта 2018-го года в Российской Федерации пройдет одно из самых важных для политической жизни страны событие — выборы главы государства. Осуществляя подготовку к выборам, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии кандидаты в президенты России занимаются сбором подписей.Для того чтобы участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты, необходимо собрать определенное количество подписей. Кандидатам от той или иной партии, в частности, нужно предоставить Центризбиркому сто тысяч подписей, а от самовыдвиженцев требуется не менее трехсот тысяч.Пока кандидаты готовятся к выборам, дестабилизирующие элементы ведут подрывную деятельность, направленную на снижение явки на участки в день голосования. Предполагается, что если на выборы никто не придет, то Владимир Путин будет переизбран нелегитимно.Пропускать выборы ни в коем случае нельзя — уверен Николай Цискаридзе, известный артист балета и народный артист РФ, поделившийся соответствующим мнением с изданием politexpert.net."Будущее страны зависит от нас с вами, поэтому пойти на участки и проголосовать — чрезвычайно важно для каждого. Особенно для молодежи, которой необходимо научиться делать правильный выбор", — говорит Цискаридзе.