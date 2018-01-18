«Он антиинтеграционный»: Пушилин прокомментировал принятие закона по Донбассу

Принятый сегодня Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса еще больше отталкивает регион от Украины.

Об этом заявил «глава делегации ДНР» на Минских переговорах Денис Пушилин. В частности, он отметил: «Данный закон еще дальше отталкивает Донбасс от Украины, он не реинтеграционный, он антиинтеграционный»

Также, он добавил: «У Украины в прошлом году с Россией увеличился товарооборот, и любой здравомыслящий человек не может сочетать этот факт с объявлением РФ „оккупантом Донбасса“. Свою неадекватность Украина переносит из медийной плоскости, где к фейкам привыкли, в правовое поле».