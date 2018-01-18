Петербургский СКА установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков за сезон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Санкт-петербургский СКА, обыграв дома владивостокский "Адмирал", установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.

Встреча между СКА и "Адмиралом" прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

После этой победы петербургские армейцы набрали 132 очка в 52 играх. Таким образом, итоговый процент набранных очков после 56 игр у СКА будет составлять минимум 78,57% (на данный момент - 84,61%).

Предыдущий рекорд - 77,22% набранных очков - был установлен московским ЦСКА в сезоне-2014/15, когда они набрали 139 очков в 60 матчах.