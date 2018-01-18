Республика Крым не нуждается ни в каких сигналах, исходящих с территории государства Украины, так как регион является частью РФ.

Президент Украины Пер Порошенко прокомментировал принятие парламентом его законодательного проекта о реинтеграции Донбасса. Как информирует Свободная пресса, за принятие законодательного проекта проголосовали 280 парламентариев при 226 необходимых голосов. Это — знак и для Донбасса, и для Крыма: «вы — обязательная часть Украины», — написал украинский лидер на собственной странице в социальная сеть Twitter. Крымские политики не согласились с такой точкой зрения.

Он добавил, что республика «является конституционно закрепленным субъектом Российской Федерации», cейчас живет по законам Конституции РФ и Крыма.

Закон о реинтеграции Донбасса принят Радой 18 января.

Они работают на абсолютно другой волне, и слушает их только ближайшее окружение президента Украины. «Послал и сам поймал», — цитируют Фикса РИА Новости. Как разъяснил специалист, документ направлен не на воссоединение страны, которое подразумевалось вначале, а наоборот, на войну и разъединение.