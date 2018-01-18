Польша просит увеличить в стране число военных США

Правительство Польши надеется, что США увеличат присутствие своих военных в стране.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером отметил: «Я заявил — и это позиция польского правительства — что мы ожидаем большего присутствия американских войск в Польше».

По его мнению, что это положительно скажется на безопасности в регионе: «Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным для безопасности не только Польши, но и всей Европы, в частности, я говорю о Центральной и Восточной Европе».

Также, в ходе визита он сообщил, что разговоры о закупке противоракетных систем Patriot «находятся на правильном пути».