Порошенко сообщил, сколько получают военные ВСУ на передовой

Украинские военнослужащие, находящиеся на первой линии обороны в зоне АТО в Донбассе, получают не менее 17,5–18 тыс. гривен.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Так, он отметил: «Очень важно, что мы повышаем социальную защиту военнослужащих. У меня перед глазами стоит май 2014 года, когда я встречаюсь с мобилизованным снайпером третьего полка спецназа в тогда еще Кировограде, который на мой вопрос: „Какое денежное обеспечение получают мобилизованные?“ сказал, что 600 грн. Я его спросил: „Это в день или в неделю?“. Он говорит: „Нет, это за месяц“. И очень важно, что сегодня те, кто находится в зоне АТО на первой линии, имеют кардинально иной уровень обеспечения. Меньше 17,5–18 тыс. никто не получает. И еще мы делаем все, чтобы были разовые выплаты. Хотя я признаю, что сделано еще недостаточно».