В Орловской области православные христиане накануне светлого праздника Крещения, 18 января, отмечают Крещенский Сочельник.

В сей день, как и в Рождественский сочельник, не употребляют пищу до выноса свечки после Литургии утром и первого причащения крещенской воды. Именно поэтому каждое великое празднество начинается с Навечерия. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. В сей день вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

На столе обязательно должны быть узвар, постная кутья, святая вода, с которой начинают трапезу.

До самого Крещения женщины стремились не ходить за водой, это делали только мужчины. Ежели это была левая лапа, то стремление должно исполниться. Считалось, что в воде сидят черти и могут вцепиться и утащить человека под воду.

Утром 19 января на реке рубили прорубь в форме креста. Воду, набранную в праздник Крещения, берегут для умывания, очищения и от заболеваний. Люди верили, что святая вода лечит от разнообразных недугов, придает бодрость и здоровье, поэтому был распространен обычай окунаться в проруби. В сей день было принято поститься перед Крещением, на которое уже было принято накрывать обильный стол.

Существовал очередной обычай, которого придерживались не только лишь девушки, однако и парни.

Пшеницу перебирают, моют, а еще замачивают накануне крещенского сочельника на ночь. В сей день готовят последнюю кутью либо сочиво — обычное блюдо из пшеницы либо ячменя с добавлением меда и орехов.

Варят голодную кутью в немного подсоленой воде до готовности. Накрывают стол из постных блюд (пироги, вареники, соленья) — обязательно, чтобы их количество было нечетным. Из этого горшка ел тот, кто последним на Крещение возвращался домой с реки.

В народе вплоть до этого времени считают, что в ночь с 18 на 19 января вода во всех речках, водоемах и колодцах становится святой.

На Руси святую воду брали из проруби ближайшей реки либо озера. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей церкви пели псалмы. Считается, что после окропления святой водой из дома уходит вся нечистая сила, трагедии и болезни. Ее набирали и несли домой.

Воду берегут для питья, умывания и очищения и от заболеваний.