Представитель России озвучили в Минске приоритеты по Донбассу

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил о приоритетах РФ на переговорах в Минске.

Так, Грызлов отметил: «В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырех равно приоритетных задачах. Первая — обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая — обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около нее. Третья — скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. И четвертая задача — продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей».