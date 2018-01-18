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Президент США составил приблизительно рейтинг «фейковых СМИ»


Добавлено: 18 янв 2018 в 08:05, Категория: Политика
Президент США составил приблизительно рейтинг «фейковых СМИ»

Президент США Дональд Трамп объявил в социальная сеть Twitter, кто победил в конкурсе лженовостей.

Его можно увидеть на сайте телекомпании.

В антирейтинг американских медиа, представленный владельцем Белого дома, вошли такие издания, как The New York Times и Washington Post, каналы CNN и ABC, а кроме этого журналы Time и Newsweek.

На 2-ой строчке ведущий канала ABC Брайан Росс, заявивший в эфире, что Трамп во время президентской компании поручил Майклу Флинну установить контакты с представителями русских властей.

3-го места был удостоен материал CNN, в котором корреспонденты канала указали неправильные данные о Дональде Трампе — младшем и сделали из них вывод о том, что тот мог попытаться получить от WikiLeaks некие «похищенные» документы.

Time американский лидер присудил 4-ое место.

Также в списке оказались Washington Post, Newsweek, The New York Times. Он получил награду за то, что написал, что на декабрьский митинг Трампа в Пенсакола, штат Флорида, пришло не очень много приверженцев президента.

На 3-ей строчке - канал CNN за то, что ошибся в дате, когда президенту США предлагали ознакомиться с материалами Wikileaks. Трамп обещал дать специальную премию самым нечестным, по его мнению, СМИ. Позже выяснилось, что информация не соответствует реальности, репортера отстранили от работы. Запись американский лидер снабдил ссылкой на сайт Республиканской партии.



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Добавлено: 18 янв 2018 в 08:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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