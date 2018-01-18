Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак по результатам визита в Омск написала в соцсети в Инстаграм большой пост.

Кроме того, она отметила, что у неё «огромные планы в политике».

«Хороший срок — три года». Надеюсь, я смогу принять в этих выборах участие и одолеть.

«Это (кампания по выборам президента РФ) единственная легальная возможность в Российской Федерации получить доступ к федеральному эфиру».

«Моя цель — это не президентские выборы. Цель — создание партии, и в том, чтобы в настоящее время на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан», — разъяснила она.

Выборы лидера России пройдут в этом 2018 г. Еще несколько человек, в том числе действующий президент Владимир Путин, сейчас ведут сбор необходимых для регистрации подписей.

На встрече с жителями Бердска Собчак сообщила, что идет на выборы, чтобы быть услышанной и привлечь внимание к множеству сложностей в Российской Федерации, требующих решения. Ряд претендентов, в том числе оппозиционный политик Алексей Навальный, был отстранен ЦИК от участия в выборах.

Известная телеведущая Ксения Собчак на данный момент активно ведет предвыборную программу на пост президента страны.