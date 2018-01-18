Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Украина отказалась от разрыва дипломатических отношений с Россией, так как осознала, что это глупость. Осознали, что данная радикальная глупость им очень дорого обойдётся, перекроет «норманский формат» и переговоры по Донбасса. «Осознали, что данная радикальная глупость им очень дорого обойдется, перекроет „нормандский формат“ и переговоры по Донбассу», — заметил он в сообщении, расположенном на странице в социальная сеть Twitter.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин до этого объявил, что для решения конфликта в Донбассе необходимо полное осуществление минских договоров.

«В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Одни минусы и ни одного плюса», — написал сенатор на собственной странице в соцсети Твиттер. Одни минусы и ни одного плюса.